Bakan Muş: Bizim amacımız; Bitlis´in de Türkiye´nin de refahını yükseltmek

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Artık 2'nci yüzyılın inşasını yapacağız. Burada çok daha büyük sanayi tesislerini, entegre tesislerini inşa edeceğiz. Tıpkı iki gün önce açılışını yaptığımız Türkiye´nin otomobili Togg gibi büyük sanayi tesislerini Türkiye´ye kazandıracağız. Bizim bir amacımız var. Bitlis´in de bölgenin de, Türkiye´nin de refahını, hayat standardını yükseltmek. İnsanların daha mutlu bir ülkede yaşamasını temin etmektir" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 'AK Parti 2023´e Doğru Şehir Buluşmaları' kapsamında bölge milletvekilleri ve MKYK üyeleri ile birlikte Bitlis'e geldi. Bakan Muş ve beraberindekiler, Bitlis Valiliği'ne geçerek Bitlis Valisi Oktay Çağatay´ı makamında ziyaret etti. Daha sonra öğretmenevinde iş insanları ve kanaat önderleri ile kahvaltıda bir araya gelen Bakan Muş, AK Parti İl Başkanlığına geçerek basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarda bulunan Bakan Muş, Bitlis'te AK Parti'nin ortaya koyduğu vizyonun yansımalarını gördüklerini söyledi. Bitlis'in kalkınma hamlesini yakaladığını belirten Bakan Muş, şöyle konuştu:

"Birinci OSB doldu. İkincisinin hazırlıkları başlamış. Bir OSB kadar yer yine dolmuş taşmış. Yatırımcılar akın akın Bitlis´e geliyor. Bitlis çok uzun sürmez. İhracat sıralamasında Bitlis´in de ismini bu listede duymaya başlayacağız. Bu şehir, bu potansiyeli ortaya koyuyor. Bu şehir insanıyla, mükemmel doğasıyla ve tarihi değerleri ile mutfağı ve lezzetleri ile girişimcileri ile Doğu Anadolu´daki göz bebeklerimizden bir tanesidir. Dün Bingöl´deydik. Onlar da birinci organize sanayi bölgesini bitirmiş, ikincisini yapmaya çalışıyorlar. Bu bölgede uyguladığımız politikaları ve huzurun asayişin tesis edilmesi insanların geleceğe dair umutlarının yeşermesi, geleceğe dair umularının en güçlü olduğu noktaya çıkması bu gelişmeyi ortaya koyuyor. Türkiye çok önemli değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. Ülkemiz 20 yıldır AK Parti ve onun lideri tarafından yönetiliyor. Mukayese ettiğinizde birçok hizmet bu ülkeye kazandırıldı. Ekonomisi 1 trilyon dolara geldi. Dış ticaret hacmi 700 milyar dolara geldi. Avrupa´nın sayılı büyük ekonomilerinden dünyanın sayılı büyük ekonomileri arasına girdik. Bu bizim için yeterli mi? Değil. Artık 2'nci yüzyılın inşasını yapacağız. Burada çok daha büyük sanayi tesislerini, entegre tesislerini inşa edeceğiz. Tıpkı iki gün önce açılışını yaptığımız Türkiye´nin otomobili Togg gibi büyük sanayi tesislerini Türkiye´ye kazandıracağız. Bizim bir amacımız var. Bitlis´in de bölgenin de, Türkiye´nin de refahını, hayat standardını yükseltmek. İnsanların daha mutlu bir ülkede yaşamasını temin etmektir. Fuzuli tartışmalarla, kayıkçı kavgalarıyla, boş gündemlerle Bitlis´in de bölgenin de, Türkiye´nin de gündemini meşgul etmek istemiyoruz."

'ÜLKELER ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN BİR ARAYIŞ İÇERİSİNDE'

Türkiye´yi teknoloji olarak da, fabrika olarak da, sanayi olarak da çok daha yukarılara çekecekleri çalışmaların devam etmesini hep birlikte sağlayacaklarını belirten Bakan Muş, dünyada bir güç kayması ve güç dengelerinde değişimler yaşandığını söyledi. Tüm dünyayı etkileyen pandemiye değinen Bakan Muş, Türkiye'de bu sürecin yönetildiğini ve sağlık sistemimizin de bunu kaldırdığını belirterek, "Akabinde yaşanan emtia ve enerji fiyatlarındaki artış. Türkiye´nin enerji piyasasında ödediği 35-40 milyar dolar olarak değişir. Geçen yıl 51, bu yıl 100 milyarın üzerine çıkmış. Emtia fiyatlarındaki inanılmaz artışlar bütün dünyayı etkilediği gibi bizi de etkiliyor ve enflasyonda yükselmelere neden oldu. Enflasyon haricinde Türkiye´nin makroekonomik dengeleri çok sağlıklıdır. Şunu özelikle ifade etmek isterim enerji fiyatlarındaki artışlar emtia fiyatları üzerindeki artışlar dünyada sadece bizde değil son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşatıyor. Bütün ülkeler enflasyonu kontrol altına almak için bir arayış bir çaba içerisinde. Herkes farklı bir yöntem uyguluyor. Bazıları resesyona giriyor. Ancak hala kontrol altına alınamamış. Dolayısıyla bu şartlar altında bazı mücadeleler veriliyor" dedi.

'49´U GEÇTİM BUÇUK OY ALSIN DA GÖREYİM'

Bakan Muş, dün Bingöl'de yaptığı konuşmaya da değindi. Bakan Muş, "Konuşmamın ne önüne bakmış ne arkasına bakmış kesmiş. Siyasi hırsları yüzünden burnunun önünü görmeyen bir dönem bizde de siyaset yapan fakat bundan medet uman yani önüne arkasına bakmadan konuşmanın, ne kastettiğimi anlamadan ya da anlamak istemeden bunu gündemine taşıyan, sırf 6'lı masada kendine bir yer bulmak için bunun üzerinde dövünen kim olduğunu sizler iyi biliyorsunuz. 1 Kasım seçimlerinde partimiz yüzde 49,5 oy aldığında bunu ben aldım diyen, hadi 49,5´ini geçtim, 49´u geçtim buçuk oy alsın da göreyim. Her gün ehliyetten liyakatten bahseden bir devlet adamının adabına yakışmayacak sözleri genel başkan koltuğuna taşıyan ve genel başkanımıza her gün söyleyen ve her şeyin en iyisini ben bilirim, diyen 2 sözünden biri liyakat olan bu siyasetçiye şunu söylemek istiyorum `Artık genel başkansın. Ehliyet ve liyakate göre parti kadrolarını belirledin. Önümüzde seçim var. Az önce de söyledim 49,5´un buçuğunu aldığın zaman ne kadar liyakatli olduğunu göreceğiz" dedi.

ENFLASYONU KONTROL ALTINDA TUTMUŞ BİR PARTİYİZ'

Bakan Muş, şöyle devam etti:

"Son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyoruz. Türkiye'de enflasyonu kontrol altında tutmuş bir partiyiz. Bunu kesip başka yerlere çekmenin hiç kimseye faydası yoktur. Sadece insanı küçültür. Biz yolumuza bakıyoruz. Devlet idaresinde tecrübe önemli bir şeydir. Artık kaptan sizsiniz. Dümen sizin elinizde ve hangi yöne gideceğinize siz karar veriyorsunuz. Fırtınalı sulardan geçiyor dünya. Nereye gideceğinizi bilmezseniz gemiyi batırırsınız. Nerede kaya ve risk var bilirseniz geminizi oradan uzak tutarsınız. Devlet idaresinde onun için tecrübe çok önemlidir. Bugün Türkiye´yi 20 yıldır yöneten bir tecrübe 6-8 ay sonra milletin karşısına çıkacak. Tecrübe olmadan verilen kararlar izleri bilinmeyen yerlere sürükler. Oysa tecrübe sizi bambaşka yerlere götürür. Dünya hiç olmadığı kadar gergin ve öngörülemez bir süreçten geçiyor. Türkiye, bu süreci yönetiyor. Eğer dalgalanmaları Türkiye'de bu kadar hissetmiyorsak bunun bir sebebi var. Hükümetin güçlü olması, liderlerin bunu göğüslemesindendir. Yoksa bu hadiselerden çok daha vahim sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Alım gücümüzde enflasyondan kaynaklı bir nebze düşmüş olabilir ama bunu üç kat artıran bu iktidardır. Yine geldiği yerin üstüne çıkaracak olan bu iktidardır. Sanayi sitesi, fabrika, üretim dışında bir gündemimiz yok. Bunları konuşuyoruz. İnsanların, bölgenin, Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Üreterek kazanmak zorundayız. Üreterek Türkiye'ye döviz sokmak zorundayız. Gelecek Türkiye'nindir. İnşallah haziranda yapılacak seçimlerle yeniden güven tazeleyerek Cumhurbaşkanımızı ve arkasında güçlü duracak meclisi seçeceğiz" diye konuştu

Partisindeki yaptığı açıklamalarının ardından kent merkezinde yapımı devam eden Dere Üstü Islah Projesi çalışmalarını inceleyen Bakan Muş, daha sonra esnaf ziyareti yaptı. Bakan Muş Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunarak gençlerle bir araya geldi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

