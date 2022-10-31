Bitlis'de uyuşturucu operasyonu



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 6 kilo 200 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Ekiplerin narkotik köpeği ile birlikte araç içerisinde yaptığı detaylı aramalarda 12 parça halinde toplam 6 kilo 200 gram eroin ele geçiridi. Konuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-10-31 22:54:09



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