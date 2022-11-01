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Bitlis'te 5.8 büyüklüğünde deprem tatbikatı

DHA

Bitlis'te 5.8 büyüklüğünde deprem tatbikatı


Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, 250 personelle düzenlenen deprem tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği, 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde hasar gören okul binasında mahsur kalan öğrenciler, ekiplerin yardımıyla tahliye edilirken, enkaz altından yaralı olarak kurtarılan iki öğrenci de sağlık ekiplerine teslim edildi.
Bitlis'te Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, jandarma, polis ve 112 ekiplerinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği, kentte meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası öğrenciler, hasar gören okul binasında  mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD,  UMKE, itfaiye, jandarma, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, öğrencilere ulaştı. Okul binasında mahsur kalan öğrenciler tahliye edilirken, enkaz altında yaralı olarak kurtarılan 2 öğrenci de sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından öğrenciler en yakın sahra hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Senaryo gereği deprem sonrası kentteki bazı binalarda da ağır yıkım olduğu gözlendi. 
 Vali Oktay Çağatay'ın izlediği gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı, Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman yönetti.
Vali Çağatay, deprem tatbikatının gerçeği aratmadığını belirterek, "Yapmış olduğumuz tatbikatımızı 2022 yılı Afet Müdahale planı çerçevesinde yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından 2021 yılı afet eğitim yılı ilan edilmişti. 2022 yılı da afetlere maruz kaldığımız dönemlerde müdahale etmek için tatbikat yılı ilan edildi. Biz de bu kapsamda Bitlis´te 5.8 şiddetinde bir deprem olduğunu varsayarak burada bir tatbikatı gerçekleştirdik. Bu tatbikat ilimizde yapılan en büyük ve en çok katılımlı bir tatbikattı. Kamu kurumlarımızın neredeyse tamamı burada. Sağlık, Emniyet, Jandarma, Güvenlik Korucularımız, psiko-sosyal alanında Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü. Sadece kamu kurumlarımız değil, gönüllülerimiz, İHH, AKUT, Hayrat Yardım olmak üzere bütün gönüllülerimiz burada. İç ve dış personellerimizle birlikte 250 personel görev yaptı. Arkadaşlarımız çok başarılı bir tatbikat gerçekleştirdi.  Şunu unutmuyoruz. Türkiye afetler ülkesi. Ne yazık ki memleketimizin her köşesinde her yıl afetler yaşamak durumunda kalıyoruz. Biz şunun farkındayız. Ne kadar çok tatbikat yapar, kendimizi ne kadar çok eğitirsek, afetlerin sonucundan o kadar az etkileneceğiz. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.
Tatbikat, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2022-11-01 18:34:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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