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2 çocuğun köpek saldırısında yaralandığı köyde ekipler, hayvanlara kuduz aşısı yaptı (2)

DHA

2 çocuğun köpek saldırısında yaralandığı köyde ekipler, hayvanlara kuduz aşısı yaptı (2)


İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde sokak köpeklerinin ısırdığı ve kuduz teşhisiyle Ankara'ya sevk edilen 2 çocuğun tedavileri devam ederken, İl Sağlık Müdürlüğü'nce konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. İlk kuduz şüphelisinin, 1 ay önce hastaneye başvurmasıyla tespit edildiği belirtilerek, "19.10.2022 tarihinde Göldüzü köyünden kuduz şüpheli olarak hastaneye başvuran Mustafa Erçetin adlı hastanın yapılan fiziki muayenesinde yaklaşık 1 ay önce kuduz şüpheli sahipsiz köpek tarafından ısırıldığı tespit edilmiş olup; gerekli filyasyon ve saha çalışması yapılmıştır. Hasta 20.10.2022 tarihinde hasta Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmiştir, kişinin Hacettepe Üniversitesi'nde yatışı mevcuttur. Yapılan filyasyon neticesinde Polat Ergün ve Bünyamin Üstüncer isimli 2 vaka daha tespit edilmiştir. Bu 2 hastanın da sevki sağlanmış olup, hastaneden alınan bilgilere göre kuduz hastalığı düşünülmemektedir. 31.10.2022 tarihinde Bünyamin Üstüncer Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nden taburcu edilmiştir. Polat Ergün adlı hasta Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olup, genel durumu iyi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Mustafa Erçetin adlı vakamız Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ortamında takibi devam etmektedir" denildi.
19 OKULDA 1960 ÖĞRENCİYE SAĞLIK TARAMASI 
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 26 Ekim 2022'de toplandığı ve alınan kararlara istinaden 27 Ekim 2022'de merkeze bağlı 18 köyde toplam 19 okulda 1960 öğrencinin sağlık taramasından geçirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: 
"Tarama sonucunda 12 ısırılıp sağlık kuruluşuna başvuru yapmayan vaka tespit edilmiş ve hastaneye yönlendirilmiştir. 28.10.2022 tarihinde ilçe merkezindeki 5 lisede 1163 öğrenci ve 90 öğretmene kuduz hakkında eğitim verildi ve okullarda öğrenciler arasında kuduz hastalığı sorgulandı. 24.10.2022-31.10.2022 tarihleri arasında İZCİ sistemimize düşen toplam 83 vakadan 26'sı ısırılma (köpek-kedi) olup geri kalan 57 vaka ısırılanların şüpheli temaslı vakalardır. İlçemizde İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından kuduz pozitif saptanmış herhangi bir hayvan bulunmamaktadır. Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'nde ve Bulaşıcı Hastalıklar biriminde kullanılan İZCİ sistemi üzerinden günlük vakalar takip edilmekte olup, ısırılanlar ve temaslılar belirlenip aşı takipleri ekiplerimiz ve Aile Hekimlerince günlük olarak takip edilmektedir. 31.10.2022 tarihinde 2 vatandaş kuduz aşısı için Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne başvurmuştur. Bu kişiler aranmış gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Bağışıklama ve Profilaksi (koruma) amaçlı aşılamaya alınan tüm kişilerin takibi ilçe hastanemiz ve ilçe sağlık müdürlüğümüzce yapılmaktadır." (DHA)Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Adilcevaz Özcan ÇİRİŞ
2022-11-02 16:46:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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