Bitlis'te 3 kilo metamfetamine 2 gözaltı

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Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin durdurduğu araçta yapılan aramada 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi; 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesinde yol kontrolü yaptı. Durdurulan araçta gerçekleştirilen aramada, poşete sarılı 3 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2022-11-04 10:05:09



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