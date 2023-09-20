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        Haberler Sağlık Bitlis'te 3 yaşındaki çocuğun kulağından 23 sinek larvası çıkarıldı

        Bitlis'te 3 yaşındaki çocuğun kulağından 23 sinek larvası çıkarıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 yaşındaki çocuğun kulağında tespit edilen 23 sinek larvası temizlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:16 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:23
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        Kulağından 23 sinek larvası çıkarıldı
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        Kulağındaki ağrı ve kanama şikayetiyle Tatvan Devlet Hastanesine götürülen kız çocuğu, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Gamze Öztürk tarafından muayene edildi.

        KULAĞINDAN 23 CANLI KURTÇUK ÇIKARILDI

        Kontrollerde kulağında sinek larvaları tespit edilen çocuk, tedaviye alındı. Çocuk, ilaçla yapılan müdahale sonucu kulağındaki larvalar temizlendikten sonra taburcu edildi.

        Op. Dr. Öztürk, gazetecilere, çocuğun babası tarafından hastaneye getirildiğini belirterek, "Kırsal kesimde yaşamaktaydı ve biraz geç getirildi. Poliklinik ortamında ve mikroskop desteğiyle dış kulak yolundan 23 canlı kurtçuk çıkardık. Serumla yıkamamızı yaptıktan sonra tomografi çektik ve başka kurtçuk olmadığından emin olduk. Hastamızın genel durumu gayet iyi, yakından takip ediyoruz. İlaç tedavisi devam ediyor" diye konuştu.

        KİŞİSEL TEMİZLİĞE DİKKAT!

        Bu gibi durumlarda hastanın vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti: "Sinek larvalarının insan canlı dokusunda üremesiyle bu tür durumlar görülüyor. Kulağında canlı bir cisim hisseden ve beraberinde kötü kokulu veya kanlı akıntısı olan hastalarımıza en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını önermekteyiz. Bu hastalıktan korunmak veya atlatmak için kişisel temizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor."

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