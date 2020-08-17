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İHA

Bitlis'in Mutki ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 48 kilogram kubar esrar ve 2 bin 345 kök kenevir ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde; Mutki ilçesi Meydan köyünde M.Ç. isimli şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaparak uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgi elde edildi.

Bunun üzerine Mutki Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mutki ilçesi Meydan köyünde şüpheli şahsa ait arazide yapılan operasyonda 2 bin 345 kök kenevir bitkisi ve kurutulmuş vaziyette 48 kilo kubar esrar ele geçirildi. Operasyonun ardından kenevir maddeleri yakılarak imha edilirken, kubar esrar maddesine el konuldu. Arazi sahibi şüpheli M.Ç. hakkında ise adli işlemler başlatıldı.