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        Haberler Gündem Güncel Bitlis'te 77 köy yolu ulaşıma kapandı | Son dakika haberleri

        Bitlis'te kar nedeniyle 77 köy yolu ulaşıma kapandı

        Bitlis'te gece başlayıp, sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle 77 köy yolu, ulaşıma kapandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 10:38 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:38
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        Bitlis'te 77 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Bitlis'te kar yağışı gece saatlerinde başladı, kırsal bölgelerde sabahın erken saatlerine kadar sürdü.

        Merkezdeki kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 15 santimetreyi buldu. Yoğun kar nedeniyle 77 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Belediye ekipleri, kent merkezinde, İl Özel İdaresi'ne ait Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekipleri ise 10 ayrı şantiyede 71 iş makinesi ve 75 personelle yolları açmak için çalışma başlattı.

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