İHA

Bugün tüm yurtta öğrencilerin Liseye Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı yaşanırken, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kolludere köyünde öğretmenlerin ulaşımının sağlanması için jandarma harekete geçti.

Hizan ilçesinin Kolludere köyünde LGS'ye girecek 28 öğrenci için görevli öğretmenler ve evrakları için jandarma ekipleri helikopter havalandırıldı. Helikoptere binen 6 öğretmen, köye giderek zamanında sınava girdi. Sınav sonrasında öğretmenler tekrar helikopterle geri getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da sosyal medya hesabından, "Bitlis Hizan Kolludere köyünde LGS'ye katılan 28 evladımız için, sınava zamanında yetişebilsinler diye görevli öğretmen ve sınav evraklarını sabah erken saatte Jandarmamız helikopterle götürdü ve geri getirdi. Yaşasın Türkiye" paylaşımında bulundu.