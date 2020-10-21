Bitlis'te bir köy karantinaya alındı

AA

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Keklik köyünün karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçeye bağlı Keklik köyü geçici süreyle karantinaya alınarak giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir. Bu adreslerde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet, jandarma personeli ve sağlıkçılar, ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacaktır. Alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacaktır."