Bitlis'te feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Bitlis'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Bitlis'te iki otomobil ve bir kamyonun karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Bitlis'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
ÖNCE KAMYONA SONRA OTOMOBİLE ÇARPTI
Bitlis-Tatvan karayolunda, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, aynı güzergahtaki kamyona arkadan çarptıktan sonra karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
AA'nın haberine göre, kazada A.N.H. hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.