İHA

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mutki Küllüce köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınması üzerine, 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Doğan, Doğan 2021-1' operasyonu başlatılmıştır" denildi.

İHA'da yer alan habere göre, açıklamaya şöyle devam edildi: "Operasyon kapsamında; Küllüce köyü kırsalında 2 sığınak içerisinde, 3 adet el bombası, 687 adet 7,62 mm. Kalaşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 1 adet sırt çantası, 2 adet 10X15 metre ebadında branda ve bir miktar ilaç ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen malzemeler Mutki Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Sığınaklar ise kullanılmaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."