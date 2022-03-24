Kar kütlesi çatıdan düştü, son anda kurtuldu! 0:00 / 0:00

DHA

Bitlis'te günlerdir etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı, bazı bölgelerde 50 santimetreye kadar ulaşırken, mart ayında yerdeki kar kalınlığı da 4 metreyi buldu. Bu nedenle çatılarda biriken karlar ise düşme ihtimaline karşı tehlike oluşturdu.

Hüsrevpaşa Mahallesi'nde ticaret merkezi olarak kullanılan binanın önünden akşam saatlerinde geçen yaya, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

DHA'nın haberine göre; kar kütlesinin düşmesi ve yayanın saniyelerle bina önünden geçmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.