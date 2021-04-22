Bitlis'te Kızılay gönüllüleri evleri dolaşarak sıcak yemek dağıtıyor

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Her gün Kızılay aşevine giden gönüllüler, sefer taslarındaki sıcak yemekleri araçlara yükleyerek önceden tespit edilen engelli, yaşlı, maddi durumu yetersiz ya da yemek yapamayacak durumdaki 400 aileye götürüyor.

Araçların giremediği dar sokaklarda yürüyerek giden gönüllüler, sefer taslarındaki yemekleri teslim ederek gönüllerine dokunuyor.

Türk Kızılay Bitlis Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mahfuz Soyugüzel, gazetecilere, Valilik ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın desteğiyle her gün aş evinde ihtiyaç sahipleri için sıcak yemek yapıldığını söyledi.

Ramazan boyunca her gün 400 aileye sıcak yemek dağıttıklarını ifade eden Soyugüzel, şöyle konuştu:

"Yönetim kurulu üyeleri ve yaklaşık 40 gönüllüyle yemek dağıtımı yapıyoruz. Bitlis'in engebeli ve dar sokaklarından araçlar geçemediği için gönüllülerimiz bazı ailelere yürüyerek ulaşıyor. Hem yemek dağıtıyor hem de onlarla sohbet ederek istek ve sıkıntılarını dinliyor."

Gönüllülerden Cansel Zekiye İlgüz ise iki yıldır Türk Kızılay Bitlis Şubesi'nde gönüllü olarak faaliyetlere katıldığını belirtti.

İhtiyaç sahibi ve yetim ailelere sıcak yemek dağıttıklarını anlatan İlgüz, "Yemek dağıtım sırasında ailelerle bir araya gelerek sohbet ediyoruz. İstek ve sıkıntılarını dinleyip başkanımıza iletiyoruz. Bu bir gönül işi olduğu için mutlulukla yapıyoruz." dedi.