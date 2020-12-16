İHA

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Sarıkonak köyü kırsalında terör operasyonu yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, merkeze bağlı Sarıkonak köyü kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmış, BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-07' operasyonları başlatılmıştır.

Operasyon kapsamında; Sarıkonak köyü kırsalında bir ağaç dibinde, üzeri yapraklar ile örtülü tuzaklanmaya hazır, 1 adet roketatar mühimmatı, 1 adet anti personel mayını ve 2 adet dolu büyük tüp ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.