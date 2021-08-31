Bitlis'te ormanlık alanda çıkan örtü yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor

AA

Bitlis-Baykan kara yolunun Buzlupınar mevkisinde başlayan örtü yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Ekiplerin müdahalesi sonucu dün gece kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde tekrar başladı.

Rüzgarın etkisiyle de büyüyerek yaklaşık 15 hektara yayılan yangını söndürmek için Bitlis Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri zorlu çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş, gazetecilere, Buzlupınar mevkisinde çıkan yangını sabah saatlerinde kontrol atlına aldıklarını söyledi.

Öğle saatlerinde, yanan kütüklerin aşağı doğru yuvarlanması sonucu iki ayrı yerde tekrar yangın çıktığını vurgulayan Baydaş, "Şu anda arkadaşlar yangına müdahale ediyor. İki arazöz, iki itfaiye aracı, ilk müdahale aracı, 6 kamyonet ve 30 personelle yangın alanında çalışıyoruz. Yangın rüzgarın yönünün değişmesiyle tekrar alevleniyor. Rüzgar yön değiştirmeyi durdurursa yangını kontrol altına alacağız." diye konuştu.