İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis merkeze bağlı Kuşlu köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Yıldırım15 Mutki-Sarpkaya Şehit J. Uzm. Onb. Hasan Kuzu 2020-114' adıyla düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan toprağa gömülü 5 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 1 EYP, plastik bidonlar içerisinde 50 kilo peynir, 10 kilo pirinç, 10 kilo yağ ve 10 kilogram salça ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, uzman ekiplerce imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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