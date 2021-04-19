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Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait 500 gram TNT kalıbı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir depoda 500 gram TNT kalıbı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait 500 gram TNT kalıbı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Tatvan ilçesinin Dalda köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine 18 Nisan'da bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Eren 11 Şehit Jandarma Er Hüseyin Uslu 2021-25" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda tespit edilen depoda 500 gram TNT kalıbı (anahtar sistemi takılı ve patlamaya hazır),akü, 150 metre elektrik kablosu, 5 elektrik bandı, kanas silahına ait 10 dürbün, hücum yeleği, şemsiye, 2 tütün tabakası, 6 eldiven, 3 çift ayakkabı, bir çift lastik ayakkabı, lehim makinası, radyo, kayak gözlüğü, pas sökücü, çakmak gazı, yapıştırıcı, çok miktarda inşaat, yaşam ve mutfak malzemesi ele geçirildi.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

Depo ise kullanılmaz hale getirildi.

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