AA

Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülmüş çok sayıda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, MİT Başkanlığının desteğiyle Hizan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla bugün "Şehit Jandarma Er Halil Sağlık 2020-07 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda toprağa gömülü 5 jelikan bidon içinde radyo, güneş paneli, 50 metre elektrik kablosu, telsiz anteni, 8 pil, harita, 31 kitap, dörtlü ocak, 2 tencere, 2 testere, kazma, 2 pense, 15 çakmak, 10 ampul, 5 takım erkek kıyafeti, 40 enjektör, 10 ağrı kesici hap, 5 tentürdiyot, 10 diş macunu, 183 kilogram gıda maddesi ve 2 kuru maya ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

HAKKARİ'DE 6 PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, önceki gün Şemdinli'ye bağlı Boğazköy köyü Keklik Tepe kayalıkları bölgesine operasyon düzenlendi.

Operasyonda tespit edilen bir mağarada 6 el yapımı patlayıcı, 4 termal şemsiye ve çok miktarda yaşamsal malzeme bulundu.

Patlayıcılar, ekiplerce imha edildi.