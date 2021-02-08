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Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi. Öte yandan Bitlis ve İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Bitlis'in Üçdirek, Yukarıkılavuz, Aşağıkılavuz, Akşar, Çevrecik ve Düztepe köyleri kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Operasyon kapsamında, sığınak, 2 avcı boy çukuru, 2 kürek, 2 kova ve çaydanlık ele geçirildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ele geçirilen malzemeler yerinde imha edildi, sığınak ve avcı boy çukurları ise kullanılmaz hale getirildi.

TERÖR OPERASYONU

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık yapmak’ suçlarını işlediği belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bitlis ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 6’sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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