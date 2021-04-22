Bitlis'te tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Halil Başkara (60) yönetimindeki 65 AAR 190 plakalı tır ile Berces Göv'ün kullandığı 65 AR 766 plakalı kamyonet, Esentepe Mahallesi'ndeki Bitlis-Tatvan-Ahlat yol kavşağında çarpıştı.
Tır sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi, aynı araçtaki Uğur Koç ile kamyonet sürücüsü yaralandı.
Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ve Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkarılarak Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır ile kamyonet vinçler yardımıyla yoldan çekildi.
Tırdan dökülen sebze ve meyvelerin iş makineleriyle yol kenarına alınmasının ardından aksayan ulaşım normale döndü.
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