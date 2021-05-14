Bitlis'te Van Gölü manzaralı seyir terası yapılacak

AA

Gabanlar mevkisindeki Bayraklı Tepe bölgesinde, göl seviyesinden 100 metre yükseklikteki alanda yapılacak seyir terası ve dinlenme alanları sayesinde, ilçeye gelen turistlerin gölden daha fazla istifade etmesi sağlanacak.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, AA muhabirine, hem tarihi mekanları hem de turizm potansiyeli bulunan Adilcevaz'ın bölgenin incisi olduğunu söyledi.

İlçenin güzelliklerini dünyaya tanıtmak için çalışmaya devam ettiklerini belirten Gürsoy, şöyle konuştu:

"Burası gölden 100 metre yükseklikte. İnsanlar gelip Van Gölü'nün manzarasını seyredecek. Çalışmalara başladık. Kardeş belediyemiz Konya Büyükşehir Belediyesi kafeterya ve restoranın finansmanını sağlayacak, diğer kısımları biz yapacağız. Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. İnsanlar artık dünyayı gezmek istiyor, doğa turizmi gelişiyor. Buraların güney illerinden bir farkı yok. Buranın turizme çok büyük katkısının olacağına inanıyorum."

Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafının NASA'nın düzenlediği çevrim içi fotoğraf yarışmasında birinci seçildiğini anımsatan Gürsoy, gölün çevresindeki en güzel yerin Adilcevaz olduğunu kaydetti.

En temiz kıyıların ve en güzel plajların Adilcevaz ilçesinde bulunduğunu dile getiren Gürsoy, "Ülkemizin 3. yüksek dağı ilçemizde. Bu dağımızın altında Sütey Yaylamız var. Buraya gelenlere gezmek için 3-5 gün yetmez. Burası bakir ve görülmeye değer bir yer. Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayabileceğiz." dedi.