Bitlis'te yola tuzaklanan 60 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi

AA

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, il merkezi kırsalında PKK'lı teröristlerin araziye yaşam malzemesi ve patlayıcı gizlediği bilgisini olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 15 Mart'ta başlatılan "Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-05 Operasyonu"nun devam ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon kapsamında dün köy yoluna tuzaklanmış kullanılabilir durumda uzaktan kablo komutalı, teneke ve plastik bidon içinde amonyum nitratla güçlendirilmiş 60 kilogram 2 el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Patlayıcılar, gerekli incelemelerin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.