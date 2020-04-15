Bitlis'teki fırınlarda

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.Tatvan Fırıncılar Derneği Başkanı Meşuk Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, askıya ekmek bırakmak için il merkezi ve ilçelerindeki bazı fırınları belirlediklerini söyledi.Uygulamadaki fırınların camlarına "Askıda Ekmek Bulunur" yazısı astıklarını ve ihtiyaç sahiplerinin bu fırınlardan ekmek alabileceğini ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:"Fırıncılar olarak Bitlis genelindeki tek derneğiz. Bu nedenle Tatvan ile sınırlı kalmayarak ilimiz genelinde askıda ekmek uygulaması başlattık. Dünya genelinde bir virüs salgını ile mücadele var. Bu süreçte alınan tedbirler kapsamında bazı iş yerleri kapalı ve insanların çoğu çalışamıyor. Hayırseverler ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor ve aynı zamanda gıda paketleri dağıtılıyor. İnsanların en temel ihtiyacı ekmektir. Evine ekmek götüremeyen insanların olabileceğini düşünerek böyle bir uygulama başlattık. Fırıncı arkadaşlarımız destek verdi. Bitlis genelinde 200 civarında fırın var ve bunun 62'si bizim derneğimize kayıtlı. Hayırseverlerin desteğiyle tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı ümit ediyoruz."