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Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan Tolga Demirci'nin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi

Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerden 33 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin cenazesi memleketi Kayseri'ye getirdi.

Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan Tolga Demirci'nin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi
AA

Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Ankara'da düzenlenen devlet törenin ardından şehit Demirci'nin naaşı uçak ile Kayseri Havalimanı'na getirildi.

Burada basına kapalı gerçekleştirilen törene şehidin ailesi ve yakınları, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Törenin ardından cenaze Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehidin kız kardeşi Nagehan Demirci, cenaze morga alındığı sırada, "Ağabey kurban olayım, anne ağabeyim üşür" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin annesi Aynur Aybirdi de yakınlarının kolunda zorla ayakta durdu.

Bekar olan ve 3 yaşında babası Nazir Demirci'yi kaybettiği bildirilen şehidin cenazesinin, yarın Pınarbaşı ilçesi Uzunpınar Mahallesi Cami'sinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Bingöl'den dün kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde aralarında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 asker şehit olmuş, 2 asker ise yaralanmıştı.

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