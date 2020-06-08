Bitlisli arıcılar kara kovan balı için yaylalara çıkmaya hazırlanıyor

AA

Bitlis'in Hizan ilçesindeki arıcılar, organik kara kovan balı üretmek için zengin floraya sahip yaylalara çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sonbaharda hasat yaptıktan sonra Siirt, Adana ve Mersin'e giden, havaların ısınmasıyla yeniden ilçeye dönen bal üreticileri, yüksek rakımlı yaylalara kovanlarını bırakmak için karların erimesini bekliyor.

İlkbaharla renk cümbüşüne dönüşen düşük rakımlı yaylalarda arıların ve kovanların bakımını yapan arıcılar, haziran ayının ortalarına doğru 2500-3000 rakımlı yaylalara çıkmayı planlıyor.

Kalitesi ve doğallığıyla birçok yarışmada ödül kazanan arıcılar, meşakkatli sürecin ardından elde ettikleri kara kovan balını Avrupa ülkelerine ihraç ederek ilçe ekonomisine katkı sunmak istiyor.

- "Dağlardaki karın erimesini bekliyoruz"

Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meşhur Hizan balının dünyaca bilindiğini söyledi.

Hizan'ın temiz havası, bozulmayan doğal yapısı, bitki çeşitliliğiyle arıcılık için en elverişli bölgelerden biri olduğunu vurgulayan Ekinci, şöyle konuştu:

"Hasat döneminin ardından Siirt, Adana ve Mersin bölgelerine giden üreticiler, nisan ayının sonunda düşük rakımlı yaylara dönmeye başladı. Arıların ve kovanların bakımını yaptıktan sonra daha yüksek rakımlı yaylalara çıkacaklar. Arıcılarımız şu anda 500 rakımlı yaylalara yerleşmiş durumda. Yüksek rakımlı yaylalarda hala kar var. 15 Haziran'a kadar buralardaki karın erimesiyle yaylalara çıkacağız. Yaylalarda kekik ve geven yoğunlukta olduğu için kaliteli bal elde ediyoruz. Geçen yıl yüksek verim aldık. Bu yıl da aynı oranda ürün bekliyoruz."

- "1200 ton bal elde etmeyi bekliyoruz"

Balda kimyasal madde olmaması için arılara ilaç yerine doğal yollarla müdahale ettiklerini belirten Ekinci, şöyle devam etti:

"Analize gönderdiğimizde balda herhangi bir kimyasal olursa kalitesi düşüyor. Dünya birinciliği ve ikinciliğimiz var. Bu yolda devam ediyoruz. Sezon sonu çok kaliteli ballar elde ederek dünya ve Türkiye piyasasına sunmayı hedefliyoruz. İlçede bitki örtümüz oldukça zengin. Hedefimiz 1200 ton bal elde etmek. Avrupa ülkelerine de bal ihraç ediyoruz. Almanya, Katar ve Hollanda'ya bal gönderiyoruz. Bu yıl da devam ederek ekonomiye katkı sunacağız. Türkiye'nin en iyi balını üreten arıcılarımız yaylalarda."

İlçedeki arıcılar da yüksek bölgelerdeki yaylalara çıkmak için karın erimesini beklediklerini ifade ederek, bu yıl da ürettikleri kaliteli ballarla ekonomiye katkı sunacaklarını dile getirdi.