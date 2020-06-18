Bitlisli girişimci göçerlerden topladığı peynirleri Türkiye'ye pazarlıyor

AA

Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında aldığı destekle 4 yıl önce tulum peyniri üretim tesisi kuran Aybay, her sabah yaylalarda konaklayan göçerlerden aldığı peyniri 6 aşamadan geçirerek tulum peynirine dönüştürüyor.

Aybay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle tesisi kurduğunu söyledi.

Bitlis, Muş, Van ve Hakkari'de verimli yaylaların bulunduğunu ifade eden Aybay, şöyle konuştu:

"Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılık yapan çiftçiler yazın buranın yaylalarını tercih ediyor. Burada ısıl işlem görmeden göçerlerin yaptığı peynirleri sabah toplayarak işletmemize getiriyoruz. Katkı maddesi kullanmadan torbalara dolduruyoruz. Havanın sıcaklığına göre 15 gün suyunu çekmesi için torbalarda bekletiyoruz. Daha sonra dolumlarını yaparak soğuk hava deposuna bırakıyoruz. Burada ürettiğim tulum peynirlerini Türkiye'nin diğer illerine satıyoruz. Yılda 110 ton peynir üretiyorum. Yaylaların yüksek olması bitki çeşitliliğini zengin kılıyor. Bu da peynirin hem aroma hem de kalite anlamında ayrı bir lezzete sahip olmasını sağlıyor."