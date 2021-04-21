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Bitlisli girişimci üretim tesisine dönüştürdüğü eski binada ayda 12 ton mantar üretiyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Orhan Kaçmaz, 5 yıl önce atıl haldeki binadan dönüştürdüğü tesiste ayda 12 ton mantar üreterek birçok ile gönderiyor.

Bitlisli girişimci üretim tesisine dönüştürdüğü eski binada ayda 12 ton mantar üretiyor
AA

Daha önce Bursa'nın Gemlik ilçesinde turşu ve zeytin üretimi yapan Kaçmaz, memleketi Tatvan'a dönerek mantar üretimi yapmaya karar verdi.

Rahva bölgesindeki daha önce hayvan çiftliği olarak kullanılan alandaki binayı onaran Kaçmaz, Antalya'dan getirdiği malzemelerle ilk etapta küçük ölçekli üretim yapmaya başladı.

Ürettiği mantarları Bitlis, Van, Siirt, Muş ve Batman gibi çevre illere gönderen Kaçmaz, tesisi büyüterek tüm Türkiye'ye mantar göndermeyi hedefliyor.

Kaçmaz, gazetecilere, yılda ortalama 240 ton mantar üretimi yaptığını söyledi.

Bursa'dan memleketine dönerek ekonomiye katkı sunmak istediğini belirten Kaçmaz, "Bölge mantar üretimine çok uygun. 10 odalık bir tesis kurduk. Burada iklim ve su soğuk olduğu için rahat üretim yapıyoruz. Böyle ortamda yetişen mantar beyaz ve uzun ömürlü olur. Mantarın ham maddesini Antalya'dan getiriyoruz. Ambalajlı halde getirdiğimiz ham maddeyi 15 gün içinde köklendiriyoruz. Daha sonra üstünü toprakla kaplayarak yetişmesini bekliyoruz. Hasat döneminde paketleyip marketlere dağıtıyoruz." diye konuştu.

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