"Açılmaya yakınız, müzede özellikle böcek ve bitkilerden oluşan çok sayıda bilimsel koleksiyonlar var. Türkiye'ye ait fauna ve flora elemanlarını bir araya getirip hem araştırıcılara hizmet sunmak hem de ana sınıfından başlayarak tüm öğrencilere ve toplumun her kademesinden insanların bilgi alabileceği eğitim ünitelerimiz var. Şimdiden deneme amaçlı öğrenci gruplarının kabulüne başladık."