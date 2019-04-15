Her alanda etkisini gösteren dijitalleşmenin en fazla etkilediği sektörlerin başında bankacılık sektörü geliyor. TEB, tablet veya telefonlara uygun kalem ya da el ile atılan “Biyometrik İmza”yı, start up ekosisteminden çıkan ve Fintech partnerlerinden olan Techsign ile hayata geçirdi. Peki "Biyometrik İmza" bankacılık sektörüne ne gibi yenilikler getirecek?

BİYOMETRİK İMZA NEDİR?

Türk Ekonomi Bankası (TEB),iş süreçlerinde “Biyometrik İmza” kullanımını başlatarak hem doğayı korumayı hem zaman tasarrufu yapmayı hedefliyor. Peki Biyometrik İmza nedir? Bankacılık sektöründe "Biyometrik İmza" neler getirecek? Ayrıntılar haberimizde...

Güvenlik açısından kağıda atılan imzaya oranla daha fazla veri içermesi sayesinde kişisel bilgi güvenirliğini arttıran “Biyometrik İmza” sistemi; imzanın atılma hızı, hızlanma, yavaşlama, bastırma veya çekme, ritmi ve yazma açısındaki değişiklikleri de göz önünde bulunduruyor.

Her geçen gün yeniliklerin ve gelişmelerin yaşandığı bankacılık sektöründe ıslak imza dönemi kapanmaya başlıyor. Dijitalleşme, hayatın her alanında etkisini büyük bir hızla gösteriyor.