Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, düzenlediği basın toplantında transferlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Takımın durumu ile ilgili de konuşan Hırvat çalıştırıcı, "Takım şu an fiziksel olarak gerçekten iyi durumda. Biliyorum, oyunculara yüklendik ama oyuncuların bulundukları konumdan daha iyi noktaya gelmeleri önemliydi. Daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

"4-5 oyuncu transfer etmek istiyoruz"

Nenad Bjelica, takıma yapılacak takviyelerle ilgili şunları söyledi: "Transfer dönemi bitene kadar 4 veya 5 oyuncuyu aramıza katma düşüncemiz var. Stoper transferi yapmak istiyoruz. Santrfor için bir oyuncu arıyoruz. Kanat oyuncusu ve orta saha bölgesinde 6-8 oynayabilecek oyuncu ile kadromuzu güçlendirmek istiyoruz."

Siopis'in ayrılığı hakkında

"Şampiyonluk sezonunda takım için çok önemli bir oyuncu oldu. Kendisi, bize ayrılık talebini iletmişti. Siopis, nereye giderse gitsin ona dünyanın en büyük şansını diliyoruz."

"Galatasaray maçı kolay olmayacak"

Tecrübeli çalıştıcı, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray ile oynayacakları zorlu maç ile ilgili şu sözleri söyledi: "Büyük ve zorlu bir takıma karşı oynayacağız. Ama biz de neler yapabileceğimizin farkındayız. Elimizden geleni yapıp iyi bir sonuç almaya çalışacağız."