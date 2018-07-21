Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçimden önce yaptığı açıklamalara aynı sıcaklıkta yanıtlar geldi. Hatırlanacağı üzere Koç, kongre öncesinde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la bir araya gelmek için adım atacağını söylemiş ve "Bazen kötü gelişmelerin ilacı zamandır. Trabzonspor'la ilişkileri geliştirmek daha zor olacak ama ben elimi uzatacağım. Bunu kırmamız lazım. Bu şekilde devam edemez. Başarırız başaramayız bilemiyorum. Bu işler kavgayla gitmez, gitmemeli. Barış ortamının sağlanması lazım ve biz buna öncü olacağız. Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarını önceden tanıyorum. Başkanlar bir araya gelmezse taraftarlar nasıl gelebilir?" ifadelerini kullanmıştı.



'HERKES SORUMLU DAVRANMALI'



Konuyla ilgili konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Bize iyi görünene bizim farklı görünme durumumuz yok. Zaman zaman bir takım sıkıntılar oldu bazı kulüplerle. Sporun etik kurallarını ve temel kurallarına her kulübün ve yöneticinin saygı göstermesi lazım… Ben kulübümden sorumluyum. Benim ağzımdan çıkacak sözün bedelini ben değil camia öder. Ben bu sorumlulukla kulüp başkanlarının, yöneticilerinin hareket ettikleri sürece hiç bir sorun yaşanacağını sanmıyorum. Sen benim, ben senin hakkına saygı gösterirsem neden sıkıntı çıksın. Ali Koç’un ağabeyi rahmetli Mustafa Koç, benim arkadaşım değil 30 yıllık dostumdu. Sayın Ali Koç ile de uzun yıllardır tanışırım” diyerek uzatılan dostluk elini sıcak bir mesajla karşıladı.

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