Bizim Çocuklar, 2024'te sınıfı geçti!

Milliler; Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile F Grubu'nda yer aldı. Kırmızı-beyazlılar, ilk maçta Gürcistan'ı 3-1 yenerken, ikinci mücadelede ise Portekiz'e 3-0 kaybetti.

Gruptaki son karşılaşmada Çekya'yı 2-1 mağlup eden ay-yıldızlılar gruptan ikinci olarak çıktı. A Milliler, son 16 turunda Avusturya engellini de 2-1 geçerken, çeyrek finalde ise Hollanda'ya 2-1 yenilerek, turnuvaya veda etti.