Bizim Çocuklar'ı 27 bin seyirci takip etti! Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan karşılaşmayı Kocaeli Stadyumu'nda toplam 27 bin 974 taraftar takip etti.

