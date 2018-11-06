Bizim Hikaye dizisi Perşembe günü 46. yeni bölümü ile FOX TV ekranlarına gelecek. Barış, içine sıkıştığı dar boğazdan Tufan’ın yardımıyla çıkmaya çalışırken, Selim’in dingin ve tutarlı tavırları sayesinde Filiz de kendi duygularının karmaşasında boğulmaktan kurtulur. Ancak tüm bunlar Filiz kardeşlerinden birini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında önemini yitirir. İşte, Bizim Hikaye dizisinin 46. yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

BİZİM HİKAYE 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ

Filiz’le Barış’ın yakınlaşması, iki tarafın da duygularını alt üst eder. Barış her ne olursa olsun Filiz’den uzak duramayacağını anlayınca yeniden birlikte olmak için çıkış yolu aramaya başlar ancak çok geçmeden hayatının en büyük ikilemiyle yüzleşmek zorunda kalır. Barış, içine sıkıştığı dar boğazdan Tufan’ın yardımıyla çıkmaya çalışırken, Selim’in dingin ve tutarlı tavırları sayesinde Filiz de kendi duygularının karmaşasında boğulmaktan kurtulur. Ancak tüm bunlar Filiz kardeşlerinden birini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında önemini yitirir. Artık Filiz için önemli olan tek şey, kardeşini kurtarmaktır.

BİZİM HİKAYE OYUNCULARI KİMLER?

Hazal Kaya (Filiz), Burak Deniz (Barış), Reha Özcan (Fikri), Yağız Can Konyalı (Rahmet), Nejat Uygur (Hikmet), Zeynep Selimoğlu (Kiraz), Alp Akar (Fikret), Ömer Sevgi (İsmet)

Bizim Hikaye dizisi, 46. yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00'da FOX TV ekranlarına gelecek.

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