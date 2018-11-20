Bizim Hikaye dizisi, geçtiğimiz Perşembe günü 47. son bölümü ile FOX TV ekranlarına gelmişti. Son bölümün ardından seyirciler 48. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Bizim Hikaye 47. son bölümde; Filiz’in Selim’le yakınlaştığını gören Barış duygularını kontrol etmekte zorlanmaya başlamıştı. Filiz ise verdiği kararın arkasında durmak için çaba sarf etti. İşte, Bizim Hikaye 48. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

BİZİM HİKAYE 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ

Filiz’in Selim’le yakınlaştığını gören Barış duygularını kontrol etmekte zorlanmaya başlar. Filiz ise verdiği kararın arkasında durmak için çaba sarf etmektedir. Ancak nereden çıktığı belli olmayan bir şiir ikisinin de duygularını karmakarışık etmeyi başarır. Filiz bu karmaşada kendine bir yol çizmeye çalışırken, Rahmet’in büyük yalanının ortaya çıkmasıyla bir kez daha yıkılır. Bu Rahmet’in tepetaklak yuvarlamaya başlamasına neden olurken, Filiz daha Rahmet’in şokunu üstünden atamadan kendini büyük bir mucizenin ortasında bulur.

Bizim Hikaye 48. yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00'da FOX TV ekranlarına gelecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ