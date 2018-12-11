Bizim Hikaye 51. yeni bölümü ile Perşembe günü FOX TV ekranlarına gelecek. Bizim Hikaye 50. son bölümünde; Barış’ın ise Nihal’den kurtulmak için çok daha kestirme bir yolu vardır. Barış’ın Nihal’den kurtulma planı Filiz ve ailesinin başını belaya sokmakta gecikmez. İşte, Bizim Hikaye 51. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

BİZİM HİKAYE 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ

Filiz daha Savaş’ın ona çıkışının şokunu atlatamadan Hikmet’in peşine koşar. Elibollar bu kez de Çiçek’in eski kocasının yarattığı dehşetle başa çıkmak zorundadır ancak Çiçek’in eski kocasıyla ilgili başka planları vardır. Filiz tüm bunlarla mücadele ederken bir yandan da atölyelerini batmaktan kurtarmaya çalışmaktadır.

Barış’ın ise Nihal’den kurtulmak için çok daha kestirme bir yolu vardır. Barış’ın Nihal’den kurtulma planı Filiz ve ailesinin başını belaya sokmakta gecikmez. Nihal her hareketiyle onları bu kadar kolay rahat bırakmayacağını göstermektedir. Bu durum Filiz’in ailesinde de Barış’a karşı çatlaklar oluşmasına neden olur. Bu sırada Filiz’lere gelen bir iş teklifi sonunda rahat bir nefes almalarına neden olsa da, bunun başlarına açacağı büyük beladan henüz haberleri yoktur.

Bizim Hikaye 51. yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00'da FOX TV ekranlarına gelecek.

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