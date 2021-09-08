Bizum Hoca 2 filminin yönetmen koltuğunda ilk filmde olduğu gibi Serkan Acar ve Yılmaz Okumuş oturuyor. Pandemi nedeniyle vizyon tarihi ertelenen filmlerden biri olan Bizum Hoca 2 filmi hakkında merak edilenler...

BİZUM HOCA 2 KONUSU NE?

Çekimleri Trabzon'da gerçekleşen Bizum Hoca 2 filminin konusu şöyle:

Burası Karadeniz’dir, burada aşkın, nefretin, neşenin, tutkunun Karadenizcesi, en absürdü yaşanır… Hepsi ayrı bir inatçı keçi olan kadınların erkekleri diz çöktürme çabaları ve erkeklerin kadınları abluka altına alıp direnişlerini kırma çabaları karadenize has bir şekilde işlenmektedir..

BİZUM HOCA 2 OYUNCULARI KİM?

Cezmi Baskın

Tuğba Çom

Fatih Topçuoğlu

Onur Dilber

Seymen Aydın