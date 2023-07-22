Bjelica 2 ismin biletini kesti
Trabzonspor'da yeni ayrılıklar yaşanabilir. Bordo mavililerde teknik direktör Bjelica, yönetime Doğucan Haspolat ve Serkan Asan için gelen tekliflerin değerlendirilebileceği yönünde rapor sundu
Trabzonspor iç ve dış transferde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Göktan Gürpüz ve Tonio Teklic'i açıklayan bordo mavililerde gözler ayrılacak oyunculara çevrildi.
Teknik direktör Nenad Bjelica 2 oyuncu için daha kararını verdi. Hırvat çalıştırıcı sıklıkla eleştiri oklarının hedefi olan Serkan Asan ve Doğucan Haspolat'a teklif gelmesi durumunda değerlendirilebileceği yönünde rapor sundu.
Trabzonspor'da Manolis Siopis ile yapılan sözleşme yenileme görüşmeleri de durma noktasına geldi. Senelik 700 bin avro maaşı olan Yunan futbolcuya, bordo mavililer ciddi bir ücret artışı yaprak 1 milyon 250 bin avro teklif etmişti.
Siopis, Trabzonspor'dan imza parası ve diğer ödemelerle birlikte yaklaşık senelik 1 milyon 750 bin avro talep etti. Bu isteğin ardından görüşmeler şimdilik durduruldu.
Siopis'e düşünmesi için süre tanıyan yönetim, anlaşma sağlanamaması durumunda 1 sene kontratı kalan Siopis içim gelen teklifleri değerlendirmeye alabilir.
Öte yandan kulüp bulmaları söylenene Djaniny ve Koita konusunda da henüz somut bir mesafe kat edilmedi.