Bjelica 2 ismin biletini kesti

Trabzonspor iç ve dış transferde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Göktan Gürpüz ve Tonio Teklic'i açıklayan bordo mavililerde gözler ayrılacak oyunculara çevrildi.

Teknik direktör Nenad Bjelica 2 oyuncu için daha kararını verdi. Hırvat çalıştırıcı sıklıkla eleştiri oklarının hedefi olan Serkan Asan ve Doğucan Haspolat'a teklif gelmesi durumunda değerlendirilebileceği yönünde rapor sundu.

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Trabzonspor'da Manolis Siopis ile yapılan sözleşme yenileme görüşmeleri de durma noktasına geldi. Senelik 700 bin avro maaşı olan Yunan futbolcuya, bordo mavililer ciddi bir ücret artışı yaprak 1 milyon 250 bin avro teklif etmişti.