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        Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Bjelica 2 ismin biletini kesti - Trabzonspor son dakika transfer haberleri - Trabzonspor Haberleri

        Bjelica 2 ismin biletini kesti

        Trabzonspor'da yeni ayrılıklar yaşanabilir. Bordo mavililerde teknik direktör Bjelica, yönetime Doğucan Haspolat ve Serkan Asan için gelen tekliflerin değerlendirilebileceği yönünde rapor sundu

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 13:47
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        Trabzonspor iç ve dış transferde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Göktan Gürpüz ve Tonio Teklic'i açıklayan bordo mavililerde gözler ayrılacak oyunculara çevrildi.

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        Teknik direktör Nenad Bjelica 2 oyuncu için daha kararını verdi. Hırvat çalıştırıcı sıklıkla eleştiri oklarının hedefi olan Serkan Asan ve Doğucan Haspolat'a teklif gelmesi durumunda değerlendirilebileceği yönünde rapor sundu.

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        Trabzonspor'da Manolis Siopis ile yapılan sözleşme yenileme görüşmeleri de durma noktasına geldi. Senelik 700 bin avro maaşı olan Yunan futbolcuya, bordo mavililer ciddi bir ücret artışı yaprak 1 milyon 250 bin avro teklif etmişti.

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        Siopis, Trabzonspor'dan imza parası ve diğer ödemelerle birlikte yaklaşık senelik 1 milyon 750 bin avro talep etti. Bu isteğin ardından görüşmeler şimdilik durduruldu.

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        Siopis'e düşünmesi için süre tanıyan yönetim, anlaşma sağlanamaması durumunda 1 sene kontratı kalan Siopis içim gelen teklifleri değerlendirmeye alabilir.

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        Öte yandan kulüp bulmaları söylenene Djaniny ve Koita konusunda da henüz somut bir mesafe kat edilmedi.

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