Bjelica yönetiminde 9 puan kayıp
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-0 önde olmasına rağmen 3-2 kaybeden Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica idaresinde geçtiğimiz sezon da dahil olmak üzere önde olduğu 3 karşılaşmada tam 9 puan bıraktı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada 2-0 önde olmasına rağmen Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavililer, Visca ve Onuachu’nun golleriyle rakibine 2 farklı üstünlük kurdu.
Trabzonspor, müsabakanın ilerleyen dakikalarında Rivas, Lamkel ve Dele-Bashiru'nun gollerine engel olamadı ve sahadan eli boş ayrılarak, Kasımpaşa ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından 3'te 3 yapma fırsatını da kullanamadı.
Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetiminde geçtiğimiz sezon da öne geçtiği iki maçı kaybetmişti.
Bordo-mavililer, deplasmanda oynanan Sivasspor mücadelesinde ilk golü atan taraf olmasına rağmen 4-1'lik mağlubiyete engel olamadı.
Yine geçtiğimiz sezon Konyaspor müsabakasında 1-0 önde olan bordo-mavililer, maçı 2-1 kaybetmişti.
Trabzonspor, Bjelica yönetiminde öne geçtiği 3 maçta tam 9 puan kaybetti.