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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bakım çalışmaları devam ediyor - Beşiktaş Haberleri

        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bakım çalışmaları devam ediyor

        Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonunda hazırlıklarını gerçekleştireceği BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bulunan 3 antrenman sahasının yenileme işlemleri sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 21.06.2024 - 15:19
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        Nevzat Demir'de bakım çalışmaları devam ediyor
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        Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonunda Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda hazırlıklarını gerçekleştireceği BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bulunan 3 antrenman sahasının yenileme işlemleri sürüyor.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre çim yenileme çalışmaları doğrultusunda, Futbol A Takımı'nın kullandığı 1 numaralı hibrit çim olan sahanın ekim yöntemiyle yenileme işlemi bitti. 1 numaralı saha 6 hafta sonra kullanılmaya hazır hale gelecek.

        Yine Futbol A Takımı'nın kullandığı 2 numaralı antrenman sahasının tüm yüzeyi sıyrılarak 20 cm yükseltildi ve rulo çim serimi tamamlandı. 2 numaralı sahaya Hollanda’dan getirilen makineler ve Hollandalı teknisyenler tarafından hibrit tohum çakılma işlemi yapılacak. Beşiktaş, 1 Temmuz’da yeni sezon hazırlıklarına 2 numaralı sahada başlayacak.

        U19 Akademi Takımı'nın kullandığı 3 numaralı sahada 10 gün önce başlayan çalışmalar doğrultusunda; yüzey sıyırma ve tesviye işlemleri bittikten sonra rulo çim serimi tamamlandı. Hollandalı ekip rulo çim üzerine hibrit tohum çakma işlemini kısa sürede tamamlayacak. U19 Akademi Takımı, 1 Temmuz’dan itibaren çalışmalarını 3 numaralı sahada gerçekleştirecek.

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