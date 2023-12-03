1 Şurada Paylaş!









Beşiktaş'ta yeni başkan belli oluyor! 21 bin 219 üyeni oy kullanabileceği seçimde adaylar Serdal Adalı ile Hasan Arat, 35. Beşiktaş Başkanı olabilmek için yarışacak. Genel kurul üyeleri Hasan Arat için turuncu, Serdal Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak. İşte, adayların listeleri ve kongre hakkında detaylar...