BK Forward - Carlstad United BK düellosu

İsveç 1.Lig Kuzey maçında BK Forward ile Carlstad United BK, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:00. Maç öncesi BK Forward 29 puanla 9. sırada, Carlstad United BK 41 puanla 3. sırada bulunuyor. BK Forward, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Carlstad United BK, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 336 kodlu maçı oynayanlar; BK Forward galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Carlstad United BK galibiyet oranı 0.00.

BK Forward son haftadaki Vasteras SK FK müsabasında 1-3 kazandı.

Carlstad United BK, IFK Lulea karşılaşmaında 2-1 yenildi.

BK Forward, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. BK Forward, kendi sahasında 22 gol attı, 14 gol yedi.

Carlstad United BK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Carlstad United BK, 28 gol atarken 9 gol yedi.

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