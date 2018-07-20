BK Forward - Skelleftea maç önü

İsveç 1.Lig Kuzey heyecanı devam ediyor. BK Forward, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Skelleftea takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:30. Maç öncesi BK Forward 23 puanla 6. sırada, Skelleftea 10 puanla 16. sırada bulunuyor. BK Forward son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Skelleftea, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 259 kodlu maçta; İddaa oynayanlar BK Forward kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Skelleftea sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

BK Forward son hafta oynanan Skelleftea maçında 4-0 kazandı.

Skelleftea ise BK Forward karşılaşmasında 4-0 yenildi.

BK Forward, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 11 gol yedi.

Skelleftea ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Skelleftea, 11 gol atarken 17 gol yedi.

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