BKM: Sahneye geri dönüyoruz

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11 ilimizde büyük yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Türkiye'ye gerek yurt içinden gerekse yurt dışından maddi ve manevi yardım gelmeye devam ediyor.

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) de depremzedeler için 2 milyon TL'lik maddi yardımının yanı sıra deprem bölgesine gıda yardımında bulunmuştu.

6 Şubat'ta yurt içindeki tüm etkinliklerine ara verme kararı alan BKM, sahneye geri dönüyor. BKM'nin resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizi sarsan, büyük kayıplar yaşadığımız deprem felaketinin derin üzüntüsü içindeyiz. Bu afetten sağ kurtulanların güç yaşam koşullarında mücadele ettiği bölgemize destek olmak için ilk andan itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kalbimizi yakan bu yıkımın etkilerine bir nebze olsun çare olmak için çalışıyoruz. Ama bu yol uzun… Bölge halkının insani düzeyde yaşam koşullarına ulaşmasını sağlamak için el birliği ile desteklerin devam etmesi gerekiyor.



İşte tam da bu nedenle BKM sahneye geri dönüyor! Gerçekleşecek etkinliklerimizin gelirini afet bölgesine aktarmak için aldığımız bu kararı destekleyerek sahneye çıkacak tüm sanatçılarımıza yürekten teşekkürler. 6 Şubat’ta ertelediğimiz yurt çapındaki tüm etkinliklerimizi 21 Şubat Salı gününden itibaren yeniden sahnelemeye başlıyoruz.