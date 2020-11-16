Black Friday 2020 ne zaman? soruları alışveriş tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Black Friday (Kara Cuma) için Türkiye'de de pekçok kampanya düzenleniyor. Türkiye'de firmalar çocuğunlukla, Black Friday yerine Efsane Cuma, Süper Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle tüm dünyada yaşanan bu alışveriş çılgınlığına dahil oluyor. Birçok marka, alışveriş sitesi yüzde 80' varan indirimler yapıyor. İşte Black Friday'a dair detaylar...

BLACK FRİDAY 2020 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Türkiye'de Black Friday ve Efsane Cuma olarak bilinen bu indirim çılgınlığı 27 Kasım 2020 tarihinde başlayacak.

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.

BLACK FRİDAY NEDİR, İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ HANGİ MAĞAZALAR?

Bazı mağazalarda Black Friday erken başlayacaktır fakat şu anlık herhangi bir markadan Black Friday indirimi açıklaması gelmedi.

Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor gibi alışveriş sitelerinin ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Black Friday indirimi yapması bekleniyor.