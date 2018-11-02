Blackburn Rovers - Queens P.R. maçı rakamları

Blackburn Rovers ve Queens P.R., 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Blackburn Rovers 22 puanla 12. sırada, Queens P.R. 23 puanla 10. sırada bulunuyor. Blackburn Rovers son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ile oynadı. Queens P.R. son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 302 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Blackburn Rovers kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Queens P.R. sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Blackburn Rovers son haftadaki Brentford müsabasında 1-3 kazandı.

Queens P.R. ise Norwich City karşılaşmasında 4-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Blackburn Rovers, 8 gol attı ve 8 gol yedi.

Queens P.R. ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Queens P.R., 6 gol atarken 12 gol yedi.

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