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Blackpink Jisoo gruptan ayrıldı mı? Blackpink dağılıyor mu?

Güney Koreli K-Pop müzik grubu Blackpink yakın zamanda 86,9 milyon abone ile YouTube'da en çok takip edilen müzik grubu olmuştu. Jisoo, Jennie, Lisa ve Rose olmak üzere dört kişiden oluşan BlackPink grubu son günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...

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  • Blackpink dağılıyor mu, Jisoo gruptan ayrıldı mı? Jisoo Blackpink'ten ayrılıyor mu? Hastalık iddiası gündemde!

    Blackpink üyelerinden biri olan Jisoo'nun sağlık durumu ve grubun dağılıp dağılmayacağı özellikle sosyal medya üzerinden gündeme geldi. 2016 yılında kurulan K-Pop gruplarından biri olan Blackpink yeni şarkıları ve çalışmalarıyla hayranlarının karşısına çıkıyor. Dört üyesi bulunan grubun dağılıp dağılmayacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar...
  • Blackpink dağılıyor mu, Jisoo gruptan ayrıldı mı? Jisoo Blackpink'ten ayrılıyor mu? Hastalık iddiası gündemde!

    BLACKPİNK DAĞILIYOR MU?

    Grup üyelerinden Rose'un sola çalışmasıyla ilgili çıkan haberlerle ilgili grup kurucusu YG Entertainment tarafından açıklama geldi. Yapılan açıklamada stüdyo albümünün yayınlanmasının ardından üyeler Rosé, Lisa ve Jisoo'nun bireysel projelerini yayınlayacağını ve Rosé'nin önce geleceğini doğruladı.
  • Blackpink dağılıyor mu, Jisoo gruptan ayrıldı mı? Jisoo Blackpink'ten ayrılıyor mu? Hastalık iddiası gündemde!

    Rose'ın solo çalışmasının doğrulanmasının ardından grup içinde sorunlar oluşabileceği iddiaları ortaya atıldı. Ancak grup birlikte çalışmalarına devam ediyor.
  • Blackpink dağılıyor mu, Jisoo gruptan ayrıldı mı? Jisoo Blackpink'ten ayrılıyor mu? Hastalık iddiası gündemde!

    JİSOO'NUN SAĞLIK SORUNLARI YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

    Özellikle oyunculuğa adım atan Jisoo'nun Osaka konserine katılmaması ile birlikte gruptan ayrılacağı iddiaları güçlendi. Jisoo ile ilgili bir diğer iddia ise sağlık sorunları yaşadığı oldu. Grup'tan ise söz konusu iddialara yanıt gelmedi.
  • Blackpink dağılıyor mu, Jisoo gruptan ayrıldı mı? Jisoo Blackpink'ten ayrılıyor mu? Hastalık iddiası gündemde!

    JİSOO KİMDİR?

    Kim Ji-soo daha çok bilinen sahne adıyla Jisoo, 3 Ocak 1995 tarihinde dünyaya geldi. 2011 yılında YG Entertainment tarafından düzenlenen seçmelere katılıp seçilmiş ve 5 yıl stajyerlik eğitimi aldıktan sonra 8 Ağustos 2016'da YG Entertainment tarafından kurulan Güney Koreli kız müzik grubu Blackpink'in görseli ve lider vokali olarak çıkış yapmıştır.
  • Blackpink dağılıyor mu, Jisoo gruptan ayrıldı mı? Jisoo Blackpink'ten ayrılıyor mu? Hastalık iddiası gündemde!

    2021 yılında Snowdrop dizisinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. 2011 yılında YG Entertainment tarafından düzenlenen seçmelere katılıp seçilmiş ve 5 yıl stajyerlik eğitimi almıştır.
  • Blackpink dağılıyor mu, Jisoo gruptan ayrıldı mı? Jisoo Blackpink'ten ayrılıyor mu? Hastalık iddiası gündemde!

    8 Ağustos 2016'da YG Entertainment tarafından kurulan Güney Koreli kız müzik grubu Blackpink'in görseli ve lider vokali olarak çıkış yapmıştır. 2021 yılında Snowdrop dizisinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. 

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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