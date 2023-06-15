Blackpink üyelerinden biri olan Jisoo'nun sağlık durumu ve grubun dağılıp dağılmayacağı özellikle sosyal medya üzerinden gündeme geldi. 2016 yılında kurulan K-Pop gruplarından biri olan Blackpink yeni şarkıları ve çalışmalarıyla hayranlarının karşısına çıkıyor. Dört üyesi bulunan grubun dağılıp dağılmayacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar...