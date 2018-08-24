Blackpool - Accrington Stanley maçı heyecanı

Blackpool ve Accrington Stanley, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 5 puanlı Blackpool 11. sırada bulunuyor, Accrington Stanley 7 puana sahip ve 8. sırada. Blackpool son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Accrington Stanley son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 302. İddaa'da Blackpool kazanır 1.85, berabere biter 3.00, Accrington Stanley kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Blackpool son hafta oynanan Leyton Orient maçında 3-1 kazandı.

Accrington Stanley ise Stevenage karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Blackpool, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Blackpool, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Accrington Stanley, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Accrington Stanley 5 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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