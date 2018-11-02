Blackpool - Bristol Rovers maçı rakamları

İngiltere 1.Lig maçında Blackpool ile Bristol Rovers, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Blackpool 22 puanla 12. sırada, Bristol Rovers 14 puanla 20. sırada bulunuyor. Blackpool, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Bristol Rovers, geride kalan 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 313 kodlu maçı oynayanlar; Blackpool galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10, Bristol Rovers galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Blackpool önceki hafta Rotherham United mücadelesinde 1-0 yenildi.

Bristol Rovers ise Southend United maçında 0-0 berabere kaldı.

Blackpool, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 7 gol yedi.

Bristol Rovers, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bristol Rovers 4 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ